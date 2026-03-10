Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

10 марта, 05:39

«Око за око»: В Китае восхищены ответом России на годы провокаций США

Sohu: Россия отплатила США в Иране по принципу «око за око»

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Россия могла ответить Соединённым Штатам на передачу разведывательной информации Украине по принципу «око за око». Об этом рассказали журналисты китайского издания Sohu.

Авторы публикации отметили, что некоторое время назад в американских медиа начали появляться сообщения о беспокойстве властей США. Поводом стали предположения о том, что Россия может делиться разведывательной информацией с Ираном, который затем атакует американские военные базы.

Китайские обозреватели считают, что подобные действия могут рассматриваться как ответ на многолетнюю поддержку Вашингтоном Украины в разведывательной сфере. По их мнению, американская сторона уже несколько лет передает Киеву данные, которые применяются против российских сил.

«Россия наконец-то нашла возможность отплатить США. Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле «око за око», — отметили журналисты.

Иран поблагодарил США за признание ударов с территории соседних стран
Иран поблагодарил США за признание ударов с территории соседних стран

Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон попросил Москву не делиться разведданными с Тегераном, который использует эту информацию для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп также признал, что США испытывают от этого проблемы.

