Иран поблагодарил США за признание ударов с территории соседних стран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на заявление центрального командования США о размещении и использовании американских систем HIMARS на территориях соседних государств. Дипломат выразил «благодарность» за подтверждение, что Штаты запускают ракеты малой дальности по территории Исламской Республики из близлежайших стран.

«Спасибо центральному командованию США за признание того, что они используют территорию наших соседей для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по нашему населению, что, по всей видимости, и было сделано при ударе по опреснительной установке на острове Кешм», – написал Аракчи в социальной сети X.

Иранский министр добавил, что «никто не должен жаловаться», если Тегеран решит уничтожить эти американские системы своими ракетами, независимо от того, в какой стране они находятся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сумел впечатлить российского лидера Владимира Путина военной операцией против Ирана. Трамп подчеркнул, что операция показала мощь американских вооружённых сил и современное оружие. При этом президент США выразил уверенность в превосходстве армии США над Ираном.