10 марта, 04:25

На Западе объяснили, как нападение США на Иран вернуло Россию на нефтяной рынок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Британский портал Unherd констатирует, что операция США и Израиля в Иране привела к возвращению России на мировой нефтяной рынок. Высокие цены и дефицит, вызванный конфликтом, вынудили Вашингтон фактически отменить санкции против российского экспорта.

Как отмечается в публикации, теперь российская нефть поставляется в Индию не со скидкой, а с наценкой. Автор материала задаётся риторическим вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» По его словам, на Западе ситуация ухудшается, а Москва, напротив, укрепила позиции.

Ранее Life.ru писал, что на фоне стремительного роста цен на нефть США уже начали искать способы стабилизировать рынок. Дональд Трамп объявил о временной отмене нефтяных санкций против ряда стран, чтобы остановить дальнейший рост котировок. По его словам, если ситуация нормализуется, возвращать ограничения может и не понадобиться.

Артём Гапоненко
