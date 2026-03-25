В «Москино» стартовали съёмки сериала «История его служанки»

На кинозаводе «Москино» стартовали съёмки многосерийной мелодрамы «История его служанки». Проект снимают сразу в нескольких павильонах: часть сцен — в классических декорациях, часть — с применением виртуального продакшена, пишет Агентство городских новостей «Москва». Как рассказал продюсер Дмитрий Кондратюк, для него это первый опыт работы с цифровыми экранами.

«Часть мира мелодрамы <…> создаётся не физически вокруг тебя, а с помощью экранов», — отметил он. При этом актеры продолжают играть в реальном пространстве, а сцены сразу выглядят масштабнее — без долгой постобработки.

Действие сериала разворачивается в начале XIX века, и технологии позволяют быстро менять локации и экспериментировать с визуалом прямо во время съёмок. Это особенно важно для исторического проекта, где каждая деталь требует точности и атмосферы эпохи.

В проекте задействован большой актерский состав: главные роли исполняют Матвей Лыков и Милана Бру, также снимаются Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Михаил Сотников, Вероника Журавлева, Ольга Ломоносова и Вячеслав Чепурченко.

Параллельно онлайн-кинотеатр Ivi и компания Russian Code запустили народный кастинг. Участие может принять любой желающий, заявки принимают до 6 апреля. Финал отбора пройдет в необычном формате — на балу в исторической локации в центре Москвы.

