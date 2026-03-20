Киски из зоны риска: Театр Куклачёва вывел на сцену вывезенных из Донбасса Вижу, Холли и Глушу
Обложка © Александр Плонский / Журнал«Питомцы»
В Театре кошек Куклачёва состоялся особенный закрытый показ спектакля «Кошки — звёзды Донбасса». Этот вечер провели для семей военнослужащих — как жест поддержки, тепла и благодарности.
На сцену вышли три кошки с непростой судьбой — Вижа, Холли и Глуша. Все они были вывезены из прифронтовой зоны, пережили тяжёлые события и долгий путь к спокойной жизни.
Как рассказали в театре, атмосфера в зале была по-настоящему трогательной. Зрители смеялись, удивлялись, улыбались, а в самые нежные моменты украдкой вытирали слёзы.
Фото © Александр Плонский / Журнал «Питомцы»
Особенное внимание в этот вечер было приковано к хвостатым артисткам. Вижа, Глуша и Холли, по словам организаторов, выложились на все сто, а в ответ получили аплодисменты, ласковые взгляды и очень много любви.
Проект «Кошки — звёзды Донбасса» реализуется совместно с театром, АНО «Кошкин дом», журналом «Питомцы» и ГК ВИК. Это история не только о спасении животных, но и о возвращении доверия, заботы и чувства дома.
Вижа приехала из Курахова, Холли и Глуша — из Глушкова. Несколько месяцев они восстанавливались, привыкали к тишине, заново учились не бояться людей и принимать доброту.
По словам Дмитрия Куклачёва, даже кошки, пережившие войну, при правильном уходе и любви могут не просто социализироваться, а раскрыться с неожиданной стороны. Для Глуши этот выход стал первым, а Вижа и Холли уже успели освоиться на сцене.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.