Киски из зоны риска: Театр Куклачёва вывел на сцену вывезенных из Донбасса Вижу, Холли и Глушу

В Театре кошек Куклачёва состоялся особенный закрытый показ спектакля «Кошки — звёзды Донбасса». Этот вечер провели для семей военнослужащих — как жест поддержки, тепла и благодарности.

На сцену вышли три кошки с непростой судьбой — Вижа, Холли и Глуша. Все они были вывезены из прифронтовой зоны, пережили тяжёлые события и долгий путь к спокойной жизни.

Как рассказали в театре, атмосфера в зале была по-настоящему трогательной. Зрители смеялись, удивлялись, улыбались, а в самые нежные моменты украдкой вытирали слёзы.

Фото © Александр Плонский / Журнал «Питомцы»

Особенное внимание в этот вечер было приковано к хвостатым артисткам. Вижа, Глуша и Холли, по словам организаторов, выложились на все сто, а в ответ получили аплодисменты, ласковые взгляды и очень много любви.

Проект «Кошки — звёзды Донбасса» реализуется совместно с театром, АНО «Кошкин дом», журналом «Питомцы» и ГК ВИК. Это история не только о спасении животных, но и о возвращении доверия, заботы и чувства дома.

Вижа приехала из Курахова, Холли и Глуша — из Глушкова. Несколько месяцев они восстанавливались, привыкали к тишине, заново учились не бояться людей и принимать доброту.

По словам Дмитрия Куклачёва, даже кошки, пережившие войну, при правильном уходе и любви могут не просто социализироваться, а раскрыться с неожиданной стороны. Для Глуши этот выход стал первым, а Вижа и Холли уже успели освоиться на сцене.

