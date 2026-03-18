«Дом там, где не предадут»: Как история спасения Муси из «Ласточкина гнезда» отражает судьбу всего Крыма

Ветеринар Светлана Власенко, подарившая новый дом знаменитой кошке Мусе из «Ласточкина гнезда», рассказала Life.ru, почему история усатой скиталицы перекликается с настроением всего Крыма. В День воссоединения региона с Россией, 18 марта, эта параллель звучит особенно символично.

Напомним, в феврале прошлого года Мусю сбросил турист со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», после чего она три дня провела на скалах без еды и воды. Вопреки ожиданиям, Муся выжила. Сотрудники замка, уже успевшие мысленно попрощаться с любимицей, получили радостную весть, а позже видео с невредимой кошкой облетело соцсети.

Муся недолго восстанавливала доверие после трагедии. Но есть один нюанс: когда мы дома — она доверяет полностью. Если приходят чужие люди или мои родственники, она их принимает. А вот на улице — побаивается. Гулять она просится, гуляет с удовольствием, но к чужим там относится настороженно. Светлана Власенко Врач-ветеринар, хозяйка кошки Муси

Муся, по словам Светланы, обладает ярким характером и не стесняется его демонстрировать. Она очень общительна, особенно когда дело касается прогулок. Если её «разговоры» остаются без ответа, Муся переходит к более решительным действиям, выражая своё недовольство царапаньем и грызением. Её независимость проявляется и в отношении ласки: Муся сама инициирует контакт, но категорически не приемлет принуждения, давая понять о своём нежелании сначала предупреждающими сигналами, а затем и более решительными действиями.

Кошка Муся из «Ласточкина гнезда». Фото © Life.ru

«С собой на рыбалку стараюсь не таскать Мусю, хоть она и просится, потому что для неё дорога — это стресс. А вот ставридку свежую она очень-очень любит — прямо сырую. Но практика показывает: она понервничает в дороге, а как приедет на место — ведёт себя так, будто всегда там жила», — отмечает хозяйка.

Муся стала настоящей местной знаменитостью. Когда пациенты приходят к Светлане, они то и дело узнают кошку с фотографий на стенах или видят её, встречающей их у двери. «Ого, это что, та самая Муся?!» — восклицают они, когда до них доходит, что эта знаменитая кошка живёт прямо здесь. А хозяйка даже ведёт маленький канал, где рассказывает все новости о своей пушистой звезде.

Кошка Муся из «Ласточкина гнезда». Фото © Life.ru

Говоря о «крымском характере» Муси, Власенко не колеблется: он у неё, безусловно, присутствует и весьма ярко выражен. Те, кто трудился в «Ласточкином гнезде», вспоминали, что кошка долгие годы была неотъемлемой частью местной кошачьей братии — их там стерилизовали, подкармливали, а снимки этой пушистой жительницы, сидящей у окошка замка, порой мелькали в Сети. Но самое важное — это удивительное и символическое переплетение судеб.

«История Муси — это история обретения дома и безопасности. Несмотря на трагедию, сейчас у неё счастливая и спокойная жизнь. Её судьба созвучна настроению самого Крыма, этакое обретение тихой гавани после потрясений, очень похожая история. Я всегда говорила, что история Муси — это история о том, что никогда нельзя опускать руки. Что даже в самой сложной ситуации, когда кажется, что всё, это конец, на самом деле это может оказаться началом чего-то хорошего. Так что Муся и правда символ Крыма», — отметила ветеринар.

На вопрос, почему из множества спасённых ею животных именно Муся нашла приют в её доме, Светлана ответила с теплотой: это было не просто решение, а «зов сердца», продиктованный желанием оградить кошку от тех, кто мог бы использовать её историю в корыстных целях. В разгар всеобщего ажиотажа, когда вся страна следила за судьбой Муси, Светлану охватил страх, что за этой историей могут охотиться люди, стремящиеся лишь к сенсации.

«Во-первых, Муся — не единственная бездомная кошка, которая у меня осталась. У нас частный дом — и в общей сложности в нём сейчас живут 35 котов и кошек. Но в тот момент, когда на всю страну решали её судьбу, пошли какие-то голосования, обсуждения, кому её отдать, мне это показалось немножко неправильным. Тогда многие пытались на её имени, если грубо сказать, хайпануть. Я просто побоялась, что если она попадёт в другие руки, то люди могут оказаться нехорошими. Кто-то пожалел бы кошку, как я, а кто-то сделал бы на этой истории себе имя или деньги», — подытожила Светлана.

Ранее доктор ветеринарных наук рассказала Life.ru о том, как выстроить доверительные отношения с домашним питомцем. По словам эксперта, ключевую роль играет тактильный контакт — большинство кошек и собак любят, когда их гладят по шее или бокам, а также бережно обнимают.