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27 февраля, 00:16

Администрация «Ласточкиного гнезда» хочет переименовать скалу в честь кошки Муси

Кошка Муся. Обложка © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Кошка Муся. Обложка © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Кошка Муся, ставшая знаменитостью после падения со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», может стать символом туризма. Администрация замка предложила увековечить её образ, переименовав скалу с «Аврориной» на «Авроро-Муськину», а также выпустить сувениры с её изображением: кружки, тарелки, брелоки и другие товары.

Однако общественность разделилась: одни считают, что возвращать Мусю в замок опасно из-за риска повторного нападения, другие настаивают, что её присутствие привлечёт туристов. Мэр Ялты Янина Павленко заявила о двух существующих вариантах: кошка остаётся на «Ласточке», где живёт 10 лет и является негласным символом достопримечательности, либо для неё найдут ласковые руки и уютный дом.

«Парашютистка»: Ветврач объяснил, как кошка Муся смогла выжить после падения с «Ласточкиного гнезда»
«Парашютистка»: Ветврач объяснил, как кошка Муся смогла выжить после падения с «Ласточкиного гнезда»

Напомним, что 23 февраля мужчина выбросил Мусю с высоты 40 метров. Вскоре его задержали, и появились видеозаписи допроса. Никто не ожидал, что пушистик сможет выжить. Сотрудники замка даже успели попрощаться с любимицей, но вскоре пришли радостные новости: кошка осталась жива. Врачи не выявили у неё внутреннего кровотечения и помогли животному справиться с обезвоживанием.

Артём Гапоненко
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