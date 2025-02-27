Администрация «Ласточкиного гнезда» хочет переименовать скалу в честь кошки Муси

Кошка Муся, ставшая знаменитостью после падения со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», может стать символом туризма. Администрация замка предложила увековечить её образ, переименовав скалу с «Аврориной» на «Авроро-Муськину», а также выпустить сувениры с её изображением: кружки, тарелки, брелоки и другие товары.

Однако общественность разделилась: одни считают, что возвращать Мусю в замок опасно из-за риска повторного нападения, другие настаивают, что её присутствие привлечёт туристов. Мэр Ялты Янина Павленко заявила о двух существующих вариантах: кошка остаётся на «Ласточке», где живёт 10 лет и является негласным символом достопримечательности, либо для неё найдут ласковые руки и уютный дом.