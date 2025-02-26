Врачи не выявили внутреннего кровотечения у кошки Муси из «Ласточкиного гнезда»
Кошка Муся. Фото © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»
Врачи провели обследование кошки Муси, которая чудом выжила после падения со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», и не обнаружили у неё внутренних кровотечений. Об этом сообщила волонтёр Марина в интервью нашим коллегам из 360.ru. Для дальнейшего наблюдения за состоянием животного Муся была направлена на УЗИ, результаты которого станут известны позже.
Напомним, что три дня назад мужчина выбросил кошку с высоты 40 метров. Вскоре его задержали, и появились видеозаписи допроса. У туриста было диагностировано психическое расстройство. Никто не ожидал, что пушистик сможет выжить. Сотрудники замка даже успели попрощаться с любимицей, но вскоре пришли радостные новости: Муся осталась жива. Также было опубликовано первое видео с чудом выжившей кошкой.