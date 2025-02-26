Врачи не выявили внутреннего кровотечения у кошки Муси из «Ласточкиного гнезда»

Врачи провели обследование кошки Муси, которая чудом выжила после падения со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», и не обнаружили у неё внутренних кровотечений. Об этом сообщила волонтёр Марина в интервью нашим коллегам из 360.ru. Для дальнейшего наблюдения за состоянием животного Муся была направлена на УЗИ, результаты которого станут известны позже.