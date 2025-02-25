«Неадекватный»: В ГД требуют наказания для туриста, сбросившего кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда»
Депутат Бурматов: Туриста, сбросившего кошку Мусю с обрыва в Ялте, надо наказать
После того как стало известно о невероятном выживании кошки Муси, которая чудом выжила после падения со смотровой «Ласточкиного гнезда», в приоритет выходят две задачи. Первая — привлечь к ответственности человека, который сбросил животное. Вторая — найти для Муси заботливого и ответственного хозяина, сообщил Life.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Такое падение без последствий закончиться не могло. Поэтому совершившего это преступление надо привлечь к ответственности. Это просто неадекватный человек, и он должен за свои действия понести соответствующее наказание.
Парламентарий отметил, что Муся, скорее всего, не вернётся на прежнее место обитания. Инцидент привлёк слишком много внимания, и вряд ли общество поддержит идею о возвращении животного в опасную среду. Гораздо вероятнее, что волонтёры найдут для кошки заботливого хозяина, который сможет обеспечить ей необходимое лечение и восстановление.
Кроме того, депутат выразил надежду, что местные жители смогут взять Мусю к себе, чтобы сохранить её как часть истории «Ласточкиного гнезда», что сделает её живой достопримечательностью региона. Бурматов также поблагодарил всех волонтёров, которые участвовали в спасении кошки и её поисках.
Ранее Life.ru рассказывал, что Мусю не станут возвращать в «Ласточкино гнездо». Вместо этого ей отыщут новый дом. Напомним, что пушистик жил на территории замка около 10 лет. Но три дня назад турист выбросил её из «Ласточкиного гнезда». Вскоре мужчину нашли и опубликовали кадры допроса. Выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Сегодня сотрудники замка попрощались с Мусей, однако потом случилось настоящее чудо — её нашли живой. Кошку подняли наверх при помощи альпинистского снаряжения и передали волонтёрам.
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