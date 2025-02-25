«Неадекватный»: В ГД требуют наказания для туриста, сбросившего кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда»

После того как стало известно о невероятном выживании кошки Муси, которая чудом выжила после падения со смотровой «Ласточкиного гнезда», в приоритет выходят две задачи. Первая — привлечь к ответственности человека, который сбросил животное. Вторая — найти для Муси заботливого и ответственного хозяина, сообщил Life.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Такое падение без последствий закончиться не могло. Поэтому совершившего это преступление надо привлечь к ответственности. Это просто неадекватный человек, и он должен за свои действия понести соответствующее наказание. Владимир Бурматов Депутат Государственной думы

Парламентарий отметил, что Муся, скорее всего, не вернётся на прежнее место обитания. Инцидент привлёк слишком много внимания, и вряд ли общество поддержит идею о возвращении животного в опасную среду. Гораздо вероятнее, что волонтёры найдут для кошки заботливого хозяина, который сможет обеспечить ей необходимое лечение и восстановление.