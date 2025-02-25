Появилось первое видео с кошкой Мусей, которая чудом выжила после падения со смотровой «Ласточкиного гнезда»
Появилось первое видео со спасённой кошкой Мусей, которая чудом осталась цела
В Сети появилось первое видео со спасённой в Крыму кошкой Мусей, которая чудом осталась цела после падения из «Ласточкиного гнезда» — с высоты 40 метров. Пушистика осмотрел ветеринар и не нашёл повреждений.
Первые кадры с Мусей. Видео © Telegram / Mash на волне
«Видимых повреждений нет», — констатировал ветеринар.
Несмотря на удовлетворительное состояние, Муся проведёт 5-7 дней в стационаре. Похоже, у кошки осталось ещё восемь жизней.
Ранее Life.ru рассказал, что Мусю не станут возвращать в «Ласточкино гнездо». Вместо этого ей отыщут новый дом. Напомним, что пушистик жил на территории замка около 10 лет. Но три дня назад турист выбросил её из «Ласточкиного гнезда». Сегодня сотрудники замка попрощались с Мусей, однако потом случилось настоящее чудо — её нашли живой. Мусю подняли наверх при помощи альпинистского снаряжения и передали волонтёрам.
Telegram / Mash на волне