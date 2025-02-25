«Парашютистка»: Ветврач объяснил, как кошка Муся смогла выжить после падения с «Ласточкиного гнезда»
Ветврач Цыпленков: Муся выжила после падения с обрыва в Ялте из-за лёгкого веса
Кошка, упав с большой высоты, может выжить, однако для этого должны совпасть несколько факторов. Ветеринар Евгений Цыпленков объяснил состояние Муси, которая пережила падение с «Ласточкиного гнезда» в Ялте.
«К нам массово приходили «парашютисты», то есть они падали из окон постоянно. Результаты совершенно разные: выживали с 14-го этажа за счёт своих способностей, иногда с четвёртого гибли. Если кот тяжёлый, по законам физики мало не покажется», — сообщил ветврач в беседе с «Лентой.ру».
По его мнению, Муся выжила, потому что была лёгкой. Кроме того, Цыпленков отметил, что для подобных «трюков» нужен эффект планирования и хорошая амортизация лап. Ветеринар не исключает, что кошка могла пройтись по касательной с землёй, ведь там есть утёсы.
Тем временем в Госдуме требуют наказания для туриста, сбросившего Мусю из «Ласточкиного гнезда». Напомним, что три дня назад мужчина выбросил кошку с высоты с 40 метров. Вскоре его нашли и опубликовали кадры допроса. У туриста есть психическое расстройство. Никто особо не надеялся, что пушистик сможет выжить. Сотрудники замка даже успели попрощаться с любимицей, но вскоре пришли радостные новости: Муся жива. Появилось первое видео с выжившей чудом кошкой.
Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»