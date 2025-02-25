«Парашютистка»: Ветврач объяснил, как кошка Муся смогла выжить после падения с «Ласточкиного гнезда»

Кошка, упав с большой высоты, может выжить, однако для этого должны совпасть несколько факторов. Ветеринар Евгений Цыпленков объяснил состояние Муси, которая пережила падение с «Ласточкиного гнезда» в Ялте.

«К нам массово приходили «парашютисты», то есть они падали из окон постоянно. Результаты совершенно разные: выживали с 14-го этажа за счёт своих способностей, иногда с четвёртого гибли. Если кот тяжёлый, по законам физики мало не покажется», — сообщил ветврач в беседе с «Лентой.ру».