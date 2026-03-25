25 марта, 10:20

В Москве некомплект кадров в полиции превысил 30%

Обложка © Life.ru

Некомплект кадров в московской полиции составляет 30,1% от штатной численности. Об этом в Мосгордуме заявил начальник столичного главка МВД Олег Баранов.По его словам, этот показатель является средним по системе. При этом в ряде направлений ситуация заметно сложнее.

Наиболее острый дефицит, как отметил Баранов, наблюдается в службах участковых, патрульно-постовой службе, уголовном розыске и дознании. Самая тяжелая ситуация сложилась в территориальных подразделениях на районном уровне. Там по отдельным направлениям нехватка личного состава доходит до 50%.

Глава московского главка также заявил, что нагрузка на сотрудников растет из года в год именно из-за кадрового дефицита. При этом, по его словам, несмотря на такую ситуацию, в столичной полиции продолжают соблюдать требования трудового законодательства.

Сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим работы в Москве

Ранее сообщалось о срыве крупных планов украинских диверсантов. Злоумышленники нацеливались на чиновников, военных, сотрудников силовых структур и объекты критической инфраструктуры. Противник держал в зоне особого внимания стратегические объекты московского региона.

Марина Фещенко
