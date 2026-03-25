Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 11:21

Создатели «Властелина колец» анонсировали продолжение легендарной кинокартины

Обложка © Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» режиссер Питер Джексон, сценарист  Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон/ Kinopoisk

Стало известно о планах Питера Джексона и телеведущего Стивена Кольбера снять ещё одну картину во вселенной «Властелина колец», которой предварительно присвоили название «Властелин колец: Тени прошлого». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как следует из синопсиса, события новой ленты развернутся через 14 лет после финала оригинальной трилогии. При этом Кольбер уточнил, что в основу сюжета лягут неэкранизированные ранее главы из первой книги цикла.

Параллельно идёт работа над проектом «Властелин колец: Охота на Голлума», который планируют выпустить в декабре 2027-го. Джексон поделился впечатлениями, назвав эту картину потрясающей, добавив, что над ней трудится прежняя команда в практически полном составе, и выразив уверенность в её высоком качестве.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Безруков, Сергей Бурунов и Юра Борисов возглавили рейтинг лучших российских актёров 2025 года по мнению зрителей. Лидером рейтинга стал Безруков с 15% — за год он заметно прибавил. Бурунов сохранил позиции с 14%, а Борисов совершил прорыв, поднявшись с 1–3% до 10%. В пятёрку также вошёл Никита Михалков.

Вероника Бакумченко
