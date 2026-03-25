Создатели «Властелина колец» анонсировали продолжение легендарной кинокартины

Стало известно о планах Питера Джексона и телеведущего Стивена Кольбера снять ещё одну картину во вселенной «Властелина колец», которой предварительно присвоили название «Властелин колец: Тени прошлого». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как следует из синопсиса, события новой ленты развернутся через 14 лет после финала оригинальной трилогии. При этом Кольбер уточнил, что в основу сюжета лягут неэкранизированные ранее главы из первой книги цикла.

Параллельно идёт работа над проектом «Властелин колец: Охота на Голлума», который планируют выпустить в декабре 2027-го. Джексон поделился впечатлениями, назвав эту картину потрясающей, добавив, что над ней трудится прежняя команда в практически полном составе, и выразив уверенность в её высоком качестве.

