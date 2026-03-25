На ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде обсудят промышленную конкурентоспособность РФ

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде пройдёт XI конференция ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России»). Ключевая тема деловой программы в этом году — промышленная конкурентоспособность страны через внедрение отечественных цифровых продуктов.

В рамках мероприятия участники обсудят трансформацию производств и развитие технологических систем. Представители власти и лидеры цифрового рынка сфокусируются на масштабировании российских разработок, а также на международном сотрудничестве в этой сфере. Сессии деловой программы разместятся в зеркальном павильоне и главном здании Нижегородской ярмарки.

За более чем десятилетнюю историю ЦИПР стала главной площадкой для открытого диалога между участниками ИТ-рынка. Если раньше здесь обсуждали вопросы импортозамещения, то сейчас акцент смещается в сторону цифрового суверенитета. Отечественные компании уже прошли этап экстренной замены иностранных аналогов и накопили пул собственных технологий. Теперь предстоит их активная интеграция в различные сектора экономики.

Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное цифровой независимости промышленности. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал эту тему крайне актуальной для региона, который является крупным промышленным и ИТ-центром.

«Деловая программа одной из ключевых цифровых конференций России также будет посвящена государственным инициативам технологического лидерства, кибербезу, искусственному интеллекту и, что очень важно, – тому, как цифровизация влияет на жизнь людей», — отметил глава региона.

Деловая программа разбита на пять тематических треков. Они охватят вопросы рыночных взаимоотношений вендоров и покупателей, развитие цифровой инфраструктуры, государственные программы техлидерства, а также влияние технологий на качество жизни («Цифровой человек»). Отдельный трек «Блэк» посвятят острым дискуссиям о влиянии инноваций на экономику и среду обитания.

Помимо этого, в рамках конференции запланированы специальные секции для предпринимателей, обсуждение международного партнерства, а также блоки по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Организаторы ожидают делегации из стран БРИКС, заинтересованных в совместной реализации технологических инициатив.

«ЦИПР ежегодно объединяет ведущих участников рынка для выработки стратегических решений, которые позволяют масштабировать российские цифровые продукты, выстраивать международную кооперацию и формировать новые точки роста», — прокомментировала сооснователь и директор конференции Ольга Пивень.

