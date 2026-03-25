Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на странную тенденцию: за последние полгода в США заметно участились загадочные исчезновения и гибель учёных и инженеров, работавших в оборонной сфере. Речь идёт о специалистах в области передовых аэрокосмических двигателей, физики плазмы, термоядерного синтеза и ракетных технологий. По словам Боуза, все они трудились над смежными прорывными направлениями.

Среди недавних случаев — убийство директора Центра плазменной науки и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лоурейро в декабре 2025 года, расстрел астрофизика Калифорнийского технологического института Карла Грильмайра в феврале 2026-го, а также пропажа аэрокосмического инженера Моники Хасинто Резы в июне 2025 года.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе с «Царьградом» заявил, что такая активность вокруг учёных может быть связана с гонкой за создание супермощных двигателей для космических кораблей. По его словам, страна, которая добьётся в этом наибольшего успеха, сможет не только осваивать дальний космос, но и получить решающее военное преимущество.

«Это прежде всего создание орбитальных станций в космическом пространстве, для военных станций, которые будут недосягаемы для каких-либо ракет с Земли. Либо те ракеты, которые будут запущены на Земле, они будут группированы с помощью других околоземных космических станций и кораблей, будут уничтожены ещё на дальнем подлёте к этим станциям», — пояснил эксперт.

Он отметил, что такие станции на верхних орбитах смогут наносить удары по наземным целям, контролировать происходящее на планете и влиять на электрические коммуникации. Если первыми этого уровня достигнут США, они станут главенствующей державой. Однако такая перспектива не устраивает ни Иран, ни Китай, ни даже ближайшего союзника Вашингтона — Британию, которая имеет собственное видение устройства цивилизации.

Попов добавил, что западные спецслужбы давно практикуют ликвидацию учёных перспективных направлений, поэтому моральных ограничений у их оппонентов — включая иранские прокси-силы — также не будет. Он выразил надежду, что Россия, традиционно считавшаяся лидером в этой технологической сфере, сможет сохранить свои позиции и профессионализм.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что деструктивная политика США и их союзников создаёт угрозу милитаризации космоса, который в любой момент может превратиться в арену боевых действий. По словам главы внешнеполитического ведомства, особые риски несёт проект американской системы глобальной противоракетной обороны «Золотой купол».