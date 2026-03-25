Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 13:50

Disney снимет комедию о злых сёстрах Золушки

Обложка ©  Кадр из мультфильма «Золушка» режиссер Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк, сценарист Шарль Перро, Морис Рапф, Билл Пит и др. / Kinopoisk

Студия Disney запустила в производство новый фильм, посвящённый антагонисткам сказки «Золушка». Проект получил рабочее название Stepsisters («Сводные сёстры») и будет представлен в комедийном ключе, сосредоточившись на истории персонажей, известных по оригинальной сказке как злые сестры Золушки. Об этом сообщило издание Deadline.

Режиссёром картины назначен Акива Шаффер. Сценарий доверили Дэну Грегору и Дагу Мэнду, ранее работавшим над перезапуском «Голого пистолета» 2025 года. Первым проектом студии стал анимационный фильм 1950 года, ставший классикой. В 2015 году компания выпустила игровой ремейк с участием Лили Джеймс и Кейт Бланшетт, который собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Роли сводных сестёр в той версии исполнили Софи Макшера и Холлидей Грейнджер.

Ранее сообщалось, что мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым анимационным проектом в истории Disney, установив новый рекорд по сборам в мировом прокате. Картина заработала 1,46 миллиарда долларов, превзойдя предыдущего лидера студии — «Холодное сердце 2», который в 2019 году собрал около 1,45 миллиарда долларов.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Disney
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar