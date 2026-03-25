В двух населённых пунктах Омской области ввели карантин из-за бешенства
В Омской области зафиксировали вспышки опасного заболевания. Губернатор Виталий Хоценко подписал указ о введении карантина на территориях двух населённых пунктов — села Заречное (Нововаршавский район) и деревни Давыдовка под Омском. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Ограничительные меры будут действовать до 24 мая. Власти установили особый режим как в самих эпизоотических очагах, так и на прилегающих территориях в радиусе 500 метров от их границ. Это сделано для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
В общей сложности в зоне риска проживают более тысячи человек.
Бешенство относится к числу заболеваний с абсолютной летальностью. Вирус поражает центральную нервную систему, вызывая необратимое воспаление головного мозга. Как только у человека или животного появляются клинические симптомы, спасти его уже невозможно.
Ранее карантин по бешенству вводили в подмосковном Реутове. Власти установили ограничительные мероприятия и запретили проводить ярмарки, выставки и другие события с участием животных.
