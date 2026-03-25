Шокирующий стартап: Человеческие тела без головы и мозга будут выращивать в лаборатории

Стартап R3 Bio разрабатывает технологию выращивания человеческих организмов без мозга, которые в будущем могут использоваться как источник крови, тканей и органов для трансплантации. Об этом сообщило издание WIRED.

«Если удастся создать для человека тело без головы и чувств, оно может стать источником органов для пересадки», — объясняет инвестор фонда Immortal Dragons Боян Ван.

По задумке разработчиков, такие биологические конструкции не будут обладать сознанием и способностью ощущать боль, поскольку развитие мозга в них не предусмотрено. Это должно исключить нервную активность, связанную с восприятием. Компания пока не раскрывает подробности технологии. Известно, что в работе используются стволовые клетки и методы генного редактирования, при этом на текущем этапе эксперименты проводятся с клеточным материалом приматов.

Отдельное направление проекта связано с заменой лабораторных животных. Предполагается, что подобные системы смогут использоваться для тестирования лекарственных препаратов вместо обезьян. По мнению сторонников идеи, такие модели могут дать более точные результаты, чем отдельные органы на чипе, поскольку воспроизводят более целостную систему с взаимодействием тканей и сосудов.

