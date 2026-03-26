Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 23:59

За сутки на подлëте к Москве расчёты ПВО сбили уже 29 БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский беспилотник, летевший на столицу. Всего за сутки на подлëте к Москве расчёты ПВО сбили уже 29 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

Человек пострадал в районе села Кленово в Москве после падения обломков БПЛА ВСУ

Тем временем, в Ленинградской области вторую ночь подряд работают расчёты противовоздушной обороны. В Выборге слышны взрывы. Всего было слышно уже 10-12 громких хлопков. Предварительно, сбито несколько вражеских дронов, отражение атаки продолжается. Официальной информации о последствиях пока не было, пожаров или разрушений на земле очевидцы не наблюдают.

