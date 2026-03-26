В аэропорту Пулково вводили ограничения на полёты

Росавиация вводила временные ограничения в ряде аэропортов России. В Москве и Санкт-Петербурге авиагавани работали в особом режиме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Пулково принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими органами. В Череповце ввели полный запрет на приём и выпуск самолётов.

Позже ограничения в Пулково сняли. Аналогичные меры отменили и в аэропорту Пскова. При этом в Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Ведомство пояснило, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов.

Над Ленинградской областью сбито свыше 20 беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атаку отражают в Киришском районе, зафиксированы повреждения в промзоне. По предварительной информации, пострадавших нет.