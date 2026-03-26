Расчёты ПВО сбили ещё три украинских дрона, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё три украинских беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. За сутки ПВО сбили уже 32 дрона.

«Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

Ранее в селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по машине. В результате атаки женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи в больнице пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение. Транспортное средство женщины было повреждено.