В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по машине. В результате атаки женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи в больнице пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Транспортное средство повреждено», — добавил Гладков.

Тем временем, в Ленинградской области вторую ночь подряд работают расчёты противовоздушной обороны. В Выборге слышны взрывы. Всего было слышно уже 10-12 громких хлопков. Предварительно, сбито несколько вражеских дронов, отражение атаки продолжается. Официальной информации о последствиях пока не было, пожаров или разрушений на земле очевидцы не наблюдают.