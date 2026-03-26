ПВО отражает атаку дронов на Москву — за сутки уничтожено 34 аппарата

«Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 04:35 мск в своём Telegram-канале.

Ранее над Ленинградской областью также фиксировали массовую атаку беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, в регионе уничтожили более 20 БПЛА. Основные события разворачивались в Киришском районе, где отражали налёт. В результате атаки зафиксировали повреждения в промышленной зоне. При этом, по предварительной информации, пострадавших не было.