26 марта, 02:21

ПВО отражает атаку дронов на Москву — за сутки уничтожено 34 аппарата

За сутки силы ПВО сбили уже 34 беспилотника, летевших на Москву. Об очередной атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Утром зафиксировали новую попытку удара.

«Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 04:35 мск в своём Telegram-канале.

Таким образом, общее число уничтоженных за сутки дронов достигло 34. На местах падения обломков продолжают работать экстренные службы.

Человек пострадал в районе села Кленово в Москве после падения обломков БПЛА ВСУ

Ранее над Ленинградской областью также фиксировали массовую атаку беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, в регионе уничтожили более 20 БПЛА. Основные события разворачивались в Киришском районе, где отражали налёт. В результате атаки зафиксировали повреждения в промышленной зоне. При этом, по предварительной информации, пострадавших не было.

Антон Голыбин
