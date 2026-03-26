Одна из украинских бригад несёт массовые потери под Сумами
Одно из военных кладбищ на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom
ВСУ несут массовые потери в районе сёл Рогозное и Волфино Сумской области, рассказал журналистам источник в силовых структурах. Речь идёт о 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.
«На Тёткинском участке фронта массовые потери [у] <...> теробороны в районе сёл Рогозное и Волфино», — сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее пленный боец ВСУ рассказал об отсутствии задач на позициях. По словам Владимира Бобко, его подразделению сказали «сидеть, осматривать территории». В результате военнослужащие просто «смотрели фильмы, сериалы».
