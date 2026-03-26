Пленный ВСУ заявил, что бойцы месяцами сидели без задачи и смотрели фильмы

Пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявил об отсутствии задач на позициях и длительном пребывании без ротации. Об этом рассказал рядовой 119-й отдельной бригады теробороны Владимир Бобко, пишет ТАСС.

«От командования задач никаких не поступало. Вывели на позицию, сказали сидеть там, осматривать территорию. То есть никаких задач не было. Периодически мы просто смотрели фильмы, сериалы», — уточнил пленный.

Бобко добавил, что военнослужащие находились на позициях без смены продолжительное время. Он отметил, что отдельные бойцы оставались там по семь-восемь месяцев. Сам он, по его словам, находился на позиции с января до конца февраля без возможности покинуть её даже на короткое время. Рядовой сообщил, что сдался в плен российским военным на Сумском направлении.