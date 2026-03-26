Машков пожаловался Путину на запреты от потомков Михаила Булгакова

Некоторые наследники писателей, уехавшие из России, начали ограничивать использование произведений в театрах страны. Об этом сообщил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков на заседании совета по культуре. По его словам, владельцы авторских прав отказываются разрешать постановки. В результате учреждения сталкиваются с трудностями при подготовке репертуара и выборе материалов.

Актёр привел пример: в прошлом году возникла правовая неопределённость вокруг пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Схожие сложности, отметил он, появляются и при работе с текстами Михаила Булгакова. Машков пояснил, что театры не могут получить официальное согласие на использование этих произведений, что тормозит выпуск новых постановок и влияет на планы коллективов.

«Мы проводили все необходимые консультации с Министерством юстиции, просим дать поручение рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению действующего законодательства», — обратился Машков к президенту РФ Владимиру Путину.

Теперь вопрос может выйти на уровень законодательных изменений. Итоговые решения должны определить, как будет регулироваться использование классики в подобных ситуациях.

Напомним, в ответ Владимир Путин поручил решить эту проблему. По словам российского лидера, наследники классиков «сами-то не авторы» и, хоть и имеют права, в данном вопросе необходимо руководствоваться интересами общества.