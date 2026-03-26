В заваленной мусором петербургской квартире откопали мертвеца и живую женщину

В петербургской квартире, заваленной мусором, спустя три дня разбора завалов обнаружили живого человека. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в своём канале в Мах.

На прошлой неделе в этой же квартире на улице Наставников нашли мёртвое тело женщины. После этого Хорт поручил коммунальщикам освободить помещение от хлама и провести санитарную обработку. Через три дня работники добрались до одной из комнат и обнаружили там живую соседку умершей. Её вызволили из завалов и передали бригаде скорой помощи.

Сейчас выясняются обстоятельства, сколько времени она провела в заваленной комнате и как там оказалась.

Ранее в Петербурге раскрыли жестокое убийство подростка. 16-летняя девушка решила отомстить бывшему парню и для этого привлекла нынешнего молодого человека, убедив его совершить преступление. После расправы она сама помогала скрывать улики и прятать тело погибшего.