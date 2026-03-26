Tasnim: БПЛА атаковали военную базу США на востоке Саудовской Аравии

Беспилотники атаковали авиабазу «Принц Султан» на востоке Саудовской Аравии. Именно там дислоцируется основной контингент вооружённых сил США. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Взрывы были слышны после ударов беспилотников по базе ВВС «Принц Султан» на востоке Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

Сама авиабаза расположена в центральной провинции Эль-Хардж, к юго-востоку от Эр-Рияда, и выполняет функцию ключевого логистического и оперативного узла для американских военных объектов в регионе.

Ранее появлялась информация, что к возможным боевым действиям против Ирана могут присоединиться Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. В Эр-Рияде рассматривают вариант участия в ударах по иранской территории. Окончательное решение, как утверждается, может принять наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.