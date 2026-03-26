26 марта, 07:54

После решения помочь приграничью Вологодская область попала под атаку дронов

Два украинских беспилотника уничтожены вблизи Череповца в Вологодской области

В ночь на 26 марта в Вологодской области нейтрализовали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов, уточнив, что аппараты были сбиты рядом с Череповцом. По словам главы региона, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах падения обломков начали работу оперативные службы.

На фоне происшествия для аэропорта Череповца временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Позже Росавиация сообщила, что они были сняты. Таким образом, атака не привела к серьезным последствиям, но стала заметным инцидентом для региона, который раньше не так часто фигурировал в подобных сводках.

Накануне Вологодская область заявила о готовности принять жителей приграничных районов Белгородской области. Речь, как сообщалось, шла в первую очередь о тяжелобольных людях, которым может потребоваться срочная эвакуация из зоны обстрелов. На этом фоне нынешняя атака выглядит особенно символично: регион, предложивший помощь пострадавшим от обстрелов, сам оказался под ударом беспилотников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Марина Фещенко
