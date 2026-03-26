26 марта, 08:31

Снимала бронетехнику в Крыму и вышла на 18 лет: суд вынес приговор по делу о госизмене

Обложка © DALL-E / Life.ru

Верховный суд Республики Крым приговорил жительницу Московской области к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, в феврале 2024 года женщина находилась в Крыму, где сняла фото и видео стоянки с бронетехникой Вооруженных сил России. Следствие считает, что затем она передала эти материалы представителю СБУ через одну из соцсетей. Как уточнили в суде, осужденная — жительница Подмосковья 1968 года рождения. Ее признали виновной по статье 275 УК РФ.

Помимо основного срока, женщине назначили штраф в 500 тысяч рублей. После освобождения для нее также будет действовать ограничение свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В суде пояснили, что материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор пока не вступил в законную силу.

Марина Фещенко
