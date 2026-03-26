До 24 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов
Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
До 24 выросло число беспилотников, сбитых с начала суток на подлёте к Москве. Силы противовоздушной обороны сбили ещё шесть дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянин в мессенджере MAX.
Эта публикация появилась в 11:44 мск. В 11:49 Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх дронов.
Ранее при падении обломков сбитого вражеского дрона а в районе села Кленово в Новой Москве загорелся частный дом. Пострадал один человек.
