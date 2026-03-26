Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 08:51

До 24 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

До 24 выросло число беспилотников, сбитых с начала суток на подлёте к Москве. Силы противовоздушной обороны сбили ещё шесть дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянин в мессенджере MAX.

Эта публикация появилась в 11:44 мск. В 11:49 Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх дронов.

Ранее при падении обломков сбитого вражеского дрона а в районе села Кленово в Новой Москве загорелся частный дом. Пострадал один человек.

«Блестяще отражают»: В Госдуме оценили работу ПВО Ленокруга после рекордных атак БПЛА

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar