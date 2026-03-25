«Блестяще отражают»: В Госдуме оценили работу ПВО Ленокруга после рекордных атак БПЛА

Депутат Госдумы Михаил Романов прокомментировал атаку БПЛА на Кронштадт, отметив эффективность работы систем противовоздушной обороны и рост активности ударов по Санкт-Петербургу. Этим он поделился в разговоре с Life.ru.

Начиная с пятницы за последнюю неделю рекордное количество дронов было выпущено в сторону Санкт-Петербурга. Большая часть из них была сбита на подлёте, на территории Ленинградской области. Враг, конечно же, бьёт по стратегическим объектам. В том числе сегодня дрон был направлен в Кронштадт, где находится Ленинградская военно-морская база. Михаил Романов Депутат Госдумы

Парламентарий отметил, что подразделения противовоздушной обороны, включая силы Ленинградского военного округа и 6-ю армию, успешно отражают атаки. Большинство беспилотников удаётся уничтожать ещё на подлёте к региону. При этом, как отметил депутат, атаки затрагивают и населённые пункты, где проживают гражданские.

Романов связал усиление активности с текущей ситуацией на фронте, заявив, что это реакция на развитие событий в зоне боевых действий. По его мнению, подобные действия направлены на создание давления, в том числе на мирное население.

«Кронштадт — всё-таки город воинской славы, там проживают люди. Но тем не менее наши граждане вместе с президентом, вместе со страной понимают этот период и ждут нашей скорейшей победы», — заключил он.

Ранее в Кронштадте зафиксировали последствия атаки беспилотников. Над городом сработали системы противовоздушной обороны. Удар удалось отразить, однако без последствий для инфраструктуры не обошлось.