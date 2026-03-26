26 марта, 09:05

Силовики задержали главу Минэнерго Ставрополья

Обложка © ТАСС / Данил Киселев

В Ставропольском крае правоохранители задержали руководителя регионального министерства энергетики Ивана Ковалева. Информацию об этом подтвердили в силовых структурах субъекта.

Высокопоставленного чиновника подозревают в превышении служебных полномочий. Собеседник РИА «Новости» уточнил, что против него возбуждено уголовное дело.

Ковалёв возглавил ведомство в 2021 году. До прихода на государственную службу он трудился в коммерческих структурах, связанных со строительством и топливно-энергетическим комплексом.

В настоящее время детали инкриминируемых деяний не разглашаются в интересах следствия. Известно, что оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники регионального управления СКР.

До назначения министром Ковалёв был замглавы ведомства, а также работал на руководящих должностях в компаниях строительного и топливно-энергетического сектора. Профессиональный путь начал как главный специалист производственного отдела предприятия «Тулаупрадор». Чиновнику 43 года, он является уроженцем Тулы.

Никита Никонов
