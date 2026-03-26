26 марта, 09:53

Постпред Данон включил тревогу в ООН, чтобы все почувствовали себя израильтянами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Сирена воздушной тревоги прозвучала во время заседания Совета Безопасности ООН. Её включил постоянный представитель Израиля Дэнни Данон, предложив коллегам на несколько секунд «почувствовать себя израильтянами».

«Представьте, вы находитесь дома, у вас трое детей. И у вас 15 секунд, чтобы найти укрытие и выбрать, кого из них спасти», — сказал дипломат, обращаясь к присутствующим.

Таким образом он продемонстрировал реалии, с которыми ежедневно сталкиваются жители Израиля в условиях продолжающихся ракетных обстрелов. Акция израильского постпреда привлекла внимание участников заседания к остроте ситуации в регионе.

Иран атаковал «Огни Рабина» — крупнейшую ТЭС в Израиле
Иран атаковал «Огни Рабина» — крупнейшую ТЭС в Израиле

Ранее «Хезболлах» объявила о проведении атаки на военные объекты Израиля. Удар пришёлся по комплексу «Кирия», где расположены структуры израильского военного ведомства. Для атаки применялись ракеты различных типов. Кроме того, по данным группировки, под обстрел также попали военные объекты в окрестностях города, которые связаны с деятельностью израильской военной разведки.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Наталья Афонина
