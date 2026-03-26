26 марта, 04:10

«Хезболлах» заявила об ударе по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Вооружённые формирования «Хезболлах» заявили о нанесении удара по объектам Минобороны Израиля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации. По данным движения, атака пришлась на комплекс «Кирия».

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по штаб-квартире израильского Министерства обороны («Кирия») в центре Тель-Авива», — говорится в тексте.

В заявлении уточняется, что для удара использовали ракеты разных типов. Также, по информации организации, под обстрел попали военные объекты рядом с городом, связанные с израильской военной разведкой.

Армия Израиля заявила о захвате членов «Хезболлах» на юге Ливана

Ранее Израиль провёл операцию против руководства «Хезболлах» на территории Ливана. По данным армии, авиация нанесла удар на юге страны и ликвидировала командира спецподразделения «Радван» Абу Халиля Барджи. Вместе с ним погибли ещё двое участников формирования. В израильских военных структурах отмечали, что погибший занимал ключевую роль в организации действий спецназа. Операция стала частью продолжающегося противостояния в регионе.

Новости, хроника и главное о войне на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
