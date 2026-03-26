Песков: Российские спецслужбы тщательно отслеживают запуски всех украинских БПЛА

Российские спецслужбы и военнослужащие ведут непрерывный мониторинг всех обстоятельств, связанных с запусками украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участившиеся инциденты с падением дронов на территории стран Прибалтики.

«Наши соответствующие службы, наши военные самым внимательным образом отслеживают все обстоятельства с запуском всех украинских дронов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее при полёте в сторону Москвы были уничтожены еще два украинских беспилотника. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков развёрнута работа специалистов экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших и серьёзных разрушений в результате инцидента нет.