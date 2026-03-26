В российском регионе цены на популярную рыбу рухнули почти втрое

26 марта, 12:27

Цены на салаку с начала путины упали почти втрое в Калининградской области

Обложка © ТАСС / Александр Мелехов

В Калининградской области дан старт путине балтийской сельди (салаки). Первое судно рыболовецкой компании «За Родину» вернулось в порт с уловом. Об этом сообщили в областном агентстве по рыболовству.

На начальном этапе промысла рыбакам удалось добыть 25 тонн крупной особи. Общий план на сезон составляет порядка 2 тысяч тонн. Основной объём отправят на производство: из него сделают вяленую, копчёную продукцию, а также консервы.

В фирменной точке предприятия свежий продукт можно будет приобрести по 98 рублей за килограмм. Такая цена будет действовать до 1 мая, пишет РБК.

Ранее глава регионального агентства по рыболовству Юрий Маслов обращал внимание на ситуацию в сетевых магазинах. По его данным, торговая наценка на замороженную рыбу там достигала 60–70%. В итоге покупателям товар обходился в среднем в 270 рублей за кг, тогда как закупочная цена у поставщиков составляла 150–170 рублей.

Чиновник объяснял, что колебания стоимости местной рыбы носят сезонный характер. Показатели растут, когда из-за льда на заливе прекращается лов, и идут вниз с открытием навигации. Однако главным драйвером для повышения цен руководитель назвал именно наценку ритейлеров.

Никита Никонов
