Убийца главреда «Курганских вестей» Кирсанова получил 11 лет «строгача»

Челябинский областной суд вынес приговор Александру Штингеру, признанному виновным в убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова в 2001 году. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщил «Коммерсант».

Суд также удовлетворил иск о компенсации морального вреда — с осуждённого взыщут 5 миллионов рублей. В срок наказания зачтут время нахождения под стражей — около пяти лет.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. 30 января они вынесли вердикт, оправдав второго фигуранта Ивана Курпишева, которого следствие ранее считало соучастником. Штингера признали виновным только в убийстве, оправдав по обвинению в мошенничестве при оказании адвокатских услуг.

По версии следствия, журналиста убили в мае 2001 года в собственном гараже в Кургане. На него напали, нанесли несколько ударов дубинкой и кулаками по голове, после чего тело вывезли на его же автомобиле в неизвестном направлении. Останки главреда до сих пор не обнаружены. Мотивом преступления, по данным следствия, стала критическая статья о связях правительства Курганской области с организованной преступной группировкой, которую готовил Кирсанов к публикации.

