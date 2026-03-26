26 марта, 11:07

Несколько монастырей на горе Афон в Греции пострадали от землетрясения

Вид на монастыри на Афоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Mecnarowski

На севере Греции произошло землетрясение, которое частично разрушило здания на территории нескольких монастырей на горе Афон. Об этом сообщает местная газета Voria.

Магнитуда подземных толчков составила 4,9, очаг залегал на глубине 10,6 километра. Эпицентр находился в 11 километрах к северо-западу от населённого пункта Карея.

Толчки нанесли урон монастырским постройкам, скитам и кельям. В стенах образовались трещины, пострадали фрески. В одной из церквей во время службы от люстры откололся фрагмент — монахам и паломникам пришлось срочно покинуть помещение. Очевидцы рассказали, что подземные толчки ощущались продолжительное время, а в прибрежных районах был слышен громкий гул.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Самоа
А в ночь на 18 марта землетрясение магнитудой 5,4 произошло у курильских берегов. Несмотря на достаточно высокую интенсивность, толки не ощущались жителями островов из-за большой удалённости от заселённой территории.

Юрий Лысенко
