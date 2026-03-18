У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

В ночь на 18 марта в Тихом океане у побережья Курильских островов сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семёновой.

«Землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 124 километрах восточнее необитаемого острова Симушир произошло в ночь на 18 марта. Его очаг располагался на глубине в 41 километр», — сообщила Семёнова.

Согласно оперативной информации, колебания земной поверхности не ощущались населением. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Ранее, 17 марта, Магадан пережил сильное землетрясение. Около 22:00 по местному времени (14:00 мск) жители ощутили кратковременные толчки: раскачивались люстры и падали предметы с полок, часть людей вышла на улицу. Эпицентр находился в 45 километрах от посёлка Клепка, а магнитуда подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера.