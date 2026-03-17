Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Магадане

Магадан испытал серьёзное землетрясение. Около 22:00 по местному времени в течение нескольких секунд ощущались толчки: раскачивались люстры, падали предметы с полок. Некоторые жители вышли на улицу.

«Жители Магадана и близлежащих посёлков ощутили подземные толчки. Землетрясение магнитудой 5 по шкале Рихтера произошло в 45 километрах от посёлка Клепка», — сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём Telegram-канале.

Повторные подземные толчки не ожидаются. В настоящее время дежурные службы проводят инспекцию систем жизнеобеспечения в населенных пунктах. Главам муниципалитетов дано указание проверить состояние жилого фонда.

Как рассказали SHOT местные, сразу после того, как ударила стихия, в домах погас свет, люстры ходили ходуном, а у некоторых машин даже заорали сигнализации. Сейчас все городские службы наготове, предупреждают, что могут быть проблемы с водой.

Ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 47,9 километра.