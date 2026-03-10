Серию мартовских землетрясений в Сочи связали с разломами в Чёрном море

Жители и гости Сочи в последнее время всё чаще ощущают подземные толчки. Учёные нашли объяснение этой активности. Серия землетрясений в марте 2026 года связана с процессами в восточной части Чёрного моря и Кавказской тектонической зоне, рассказал замдиректор Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач.

«Серия землетрясений, которая в марте 2026 года наблюдается в районе Сочи, относится к локальной сейсмической активности восточной части Чёрного моря и прилегающей Кавказской тектонической зоны. Эти процессы связаны с региональными разломами и перераспределением напряжений в земной коре именно в этом районе», — пояснил Вольвач в беседе с ТАСС.

Напомним, недалеко от Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился на глубине 35 км, в 34 км к юго-западу от Сочи и 191 км к юго-востоку от Краснодара. Толчки сильнее всего ощущались в «Сириусе», Адлерском, Хостинском и Центральном районах — там раскачивались люстры и дребезжали стёкла. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что повреждений инфраструктуры нет.