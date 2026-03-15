Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 01:05

Ощутимое землетрясение произошло на Сахалине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Утром 15 марта в центральной части Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА «Новости».

Эпицентр располагался в пяти километрах севернее села Воскресеновка Тымовского района на глубине семи километров. Подземные толчки силой до 4 баллов ощутили жители Воскресеновки, Молодёжного и Адо-Тымово.

Ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 47,9 километра.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar