Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 00:39

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Средиземном море у берегов Италии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой от 5,9 у побережья Италии в ночь на 10 марта. Подземные толчки возникли в Тирренском море — части Средиземного моря. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр расположился в 22 километрах юго-восточнее острова Искья и в 43 километрах юго-западнее Неаполя. Очаг залёг на глубине 375 километров.

Сообщений о пострадавших не поступало. Разрушений также не зафиксировали. Угрозу цунами не объявляли.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Турции
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Турции

Напомним, 8 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 47,9 километра.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Италия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar