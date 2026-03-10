Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Средиземном море у берегов Италии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой от 5,9 у побережья Италии в ночь на 10 марта. Подземные толчки возникли в Тирренском море — части Средиземного моря. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр расположился в 22 километрах юго-восточнее острова Искья и в 43 километрах юго-западнее Неаполя. Очаг залёг на глубине 375 километров.
Сообщений о пострадавших не поступало. Разрушений также не зафиксировали. Угрозу цунами не объявляли.
Напомним, 8 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 47,9 километра.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.