МВД предупредило россиян об ответственности за участие в несогласованных акциях

В МВД России заявили о росте числа призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях, распространяемых через мессенджеры и социальные сети. Как сообщили в пресс-центре ведомства, речь идёт о периодах 27–29 марта, а также о призывах к иным противоправным действиям в регионах страны.

В министерстве подчеркнули, что любые попытки проведения несанкционированных акций будут незамедлительно пресекаться, а их организаторы и участники — задерживаться. Особое внимание уделяется вовлечению в подобные мероприятия третьих лиц, включая несовершеннолетних, — это влечёт как административную, так и уголовную ответственность.

Кроме того, распространение материалов с недостоверными сведениями о действиях властей или призывами к противоправному поведению, а также любые формы содействия их тиражированию могут быть квалифицированы как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки.

В МВД призвали россиян не поддаваться на провокационные заявления организаторов несанкционированных акций, воздерживаться от посещения районов, заявленных как места их проведения, а также предостеречь от необдуманных поступков родных, друзей и детей. Родители и законные представители несовершеннолетних обязаны контролировать поведение детей в цифровом пространстве — в противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности за противоправные деяния подростков.

Ранее Life.ru узнал, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии были переведены на усиленный режим работы. Это решение принято с целью предотвратить попытки Киева организовать диверсионно-террористические акты на территории Москвы и Московской области. Все три структуры получили распоряжение работать в особом режиме. Благодаря принятым мерам силовикам удалось сорвать серию подготовленных атак.