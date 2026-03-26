Силуанов призвал российские компании рассмотреть выход на IPO и SPO

Глава Минфина Антон Силуанов призвал российские компании подумать о выходе на IPO и SPO. По его словам, в условиях высоких ставок это может стать источником развития и инвестиций, а публичный статус со временем способен повысить капитализацию бизнеса.

Министр выступил на съезде РСПП. Он подчеркнул, что сейчас бизнесу важно не только сокращать издержки, но и искать новые способы привлечения средств, а фондовый рынок, по оценке Минфина, будет расти.

IPO — это первичное размещение акций на бирже, когда компания впервые выходит на рынок. SPO — вторичное размещение, то есть дополнительная продажа бумаг уже публичной компании. Силуанов также отметил, что публичный статус обычно означает больше прозрачности и доверия со стороны инвесторов.

Тема размещений в России в последние месяцы обсуждается особенно активно. По оценке, озвученной на рынке в феврале, в 2026 году в стране может пройти до 20 IPO на сумму 50–100 млрд рублей, если ключевая ставка снизится до 13–13,5%. Для сравнения, в 2025 году состоялось четыре IPO, а в 2024-м — четырнадцать.

У Минфина на этот счет уже есть отдельные планы. Ведомство закладывало на 2026 год размещение акций 14 компаний, в том числе 2–3 вторичных размещения. Параллельно президент ранее поручил правительству и ЦБ подготовить программу IPO и SPO госкомпаний на внутреннем рынке до 2030 года.