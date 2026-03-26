Минфин пока не будет дополнительно облагать НДС банковские операции

Министерство финансов пока не планирует дополнительно облагать НДС банковские операции, рассказал журналистам статс-секретарь, замглавы ведомства Алексей Сазанов. По его словам, осенью возможна корректировка позиции.

«Те изменения, которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменение. На данный момент и дальше осенью будем принимать решения по необходимости корректировки», — сказал он.

Ранее в Союзе финансистов России предложили усилить налоговую нагрузку для граждан, владеющих тремя и более квартирами. По мнению главы профильного комитета Санкт-Петербурга Светланы Енилиной, наличие в собственности большого числа объектов недвижимости часто связано с получением дохода от аренды, что нередко никак не облагается налогами.