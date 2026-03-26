Путин: Пока трудно просчитать все последствия конфликта на Ближнем Востоке
Обложка © ТАСС / ABIR SULTAN
Эскалация на Ближнем Востоке нанесла серьёзный урон сразу нескольким глобальным отраслям. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент подчеркнул, что текущий вооружённый конфликт все заметнее влияет на международную обстановку. В зоне поражения оказались не только логистика, но и производственные цепочки, а также механизмы промышленной кооперации.
Особое внимание глава государства уделил экономическим последствиям. Под удар попали сектора, связанные с добычей углеводородов, переработкой металлов и выпуском удобрений. В список пострадавших попали и многие другие товарные категории.
Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, по словам Путина, сейчас крайне сложно. Он отметил, что даже стороны, непосредственно вовлеченные в конфликт, не могут просчитать его конечные результаты.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.