Путин: Пока трудно просчитать все последствия конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация на Ближнем Востоке нанесла серьёзный урон сразу нескольким глобальным отраслям. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент подчеркнул, что текущий вооружённый конфликт все заметнее влияет на международную обстановку. В зоне поражения оказались не только логистика, но и производственные цепочки, а также механизмы промышленной кооперации.

Особое внимание глава государства уделил экономическим последствиям. Под удар попали сектора, связанные с добычей углеводородов, переработкой металлов и выпуском удобрений. В список пострадавших попали и многие другие товарные категории.

Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, по словам Путина, сейчас крайне сложно. Он отметил, что даже стороны, непосредственно вовлеченные в конфликт, не могут просчитать его конечные результаты.