26 марта, 12:44

Путин: Пока трудно просчитать все последствия конфликта на Ближнем Востоке

Обложка © ТАСС / ABIR SULTAN

Эскалация на Ближнем Востоке нанесла серьёзный урон сразу нескольким глобальным отраслям. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент подчеркнул, что текущий вооружённый конфликт все заметнее влияет на международную обстановку. В зоне поражения оказались не только логистика, но и производственные цепочки, а также механизмы промышленной кооперации.

Особое внимание глава государства уделил экономическим последствиям. Под удар попали сектора, связанные с добычей углеводородов, переработкой металлов и выпуском удобрений. В список пострадавших попали и многие другие товарные категории.

Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, по словам Путина, сейчас крайне сложно. Он отметил, что даже стороны, непосредственно вовлеченные в конфликт, не могут просчитать его конечные результаты.

Никита Никонов
