Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 12:50

Путин: Россия должна быть сильной и единой для ответа на «вызов времени»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Наша страна должна быть сильной и единой в понимании своих интересов и задач, чтобы ответить на «вызов времени». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как отметил глава государства, в последние годы мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговой, инвестиционной сферах и международных отношениях, и эти события происходят всё чаще и чаще.

«[Они] Становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию. Чтобы ответить на вызов времени Россия должна быть, что? Сильной. Мы с вами, с глазу на глаз, постоянно об этом говорим», — сказал российский лидер», — сказал Путин.

Путин предостерёг от «проедания» сверхдоходов от нефти

Также в ходе выступления Владимир Путин заявил о необходимости доверительного сотрудничества государства и бизнеса. По словам президента, это особенно важно в условиях, когда на глобальных рынках резко вырос уровень неопределённости и даже стресса.

Матвей Константинов
