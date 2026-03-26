Путин призвал снизить «бумажную» нагрузку на врачей и учителей
Бюрократическая нагрузка в бюджетных учреждениях должна быть снижена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства подчеркнул, что дебюрократизацию необходимо провести и в бюджетной сфере.
«Здравоохранению, образованию предстоит оптимизировать отчётность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли бы больше времени уделять пациентам, ученикам, студентам», — сказал Путин.
Президент отметил, что движение в этом направлении уже есть и оно заметное. По его словам, наиболее ощутимые изменения происходят в Москве.
Ранее Life.ru рассказывал, как изменится оплата труда работников бюджетной сферы в 2026 году. Согласно обновлённым рекомендациям, базовый оклад должен составлять не менее 70% от общей зарплаты. Меры носят формально «нормативный» характер, однако для исполнения они обязательны.
